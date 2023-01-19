Выставка животных в Тамбове работала с нарушением закона

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели выездное обследование выставки животных, которая расположилась на территории торгово-развлекательного центра Тамбова.

Выяснилось, что организация нарушала законодательства РФ в сфере использования животных в культурно-зрелищных целях в рамках выставки животных, на которой находились обезьяны, енот, большие черепахи, попугаи, питоны, вараны, агамы и другие животные. Продолжительность выставки составила более 4 календарных дней, что является нарушением «Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

- По результатам выявленного нарушения, должностными лицами управления данному юридическому лицу было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.