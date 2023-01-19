Тамбовчанин взыскал деньги с фирмы, которая обещала избавить его от долгов

Житель Тамбовского района обратился в суд с иском к организации, оказывающей юридические услуги, которая обещала через процедуру банкротства избавить его от долгов. Сведения об этой организации он нашел в сети «Интернет». Тем временем процедура банкротства физлица возможна без судебного разбирательства через МФЦ Тамбова бесплатно. Каких-либо действий, направленных на оказание услуг, оговоренных договором организация не совершила.

Узнав об этом, истец направил претензию о расторжении договора об оказании юридических услуг и возврате денежных средств. Общество расторгло договор, однако отказалось вернуть деньги, поскольку истец не предоставил доказательств, свидетельствующих о неисполнении работ в соответствии с договором.

В районном суде установили факт частичного исполнения организацией обязанностей по условиям договора (проведение консультации, выполнение работ по прошиванию документа с указанием верности копии), доказательств несения ответчиком расходов при выполнении иных услуг по договору не установлено.

- Судом установлен факт нарушения прав потребителя, о чем свидетельствуют конкретные обстоятельства дела. Исходя из принципа разумности и справедливости, суд взыскал с ответчика в пользу истца деньги оплаченные по договору, за вычетом суммы исполненных работ, неустойку за неисполнение обязанности о возврате в десятидневный срок денежных средств, компенсацию морального вреда, а также штраф, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, позицию сторон, проанализировав имеющиеся в деле доказательства, посчитал обоснованными выводы районного суда о нарушении прав истца и оставил решение районного суда без изменения.