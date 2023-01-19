В Тамбовской области раскрыта подпольная нарколаборатория

Наркотики хранились в тайнике на территории Жердевского района Фото: УМВД по Тамбовской области

В ходе расследования уголовного дела о незаконном производстве и продаже наркотиков тамбовские полицейские выявили дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Инспектор кинологической службы УМВД России по Тамбовской области Александр Самохвалов и его служебная собака породы спаниель по кличке Акинава нашли в поле на территории Жердевского района два тайника с наркотиками. Всего было изъято десять килограммов синтетического наркотика метилэфедрон.

Обнаружить схрон помогла служебная собака Фото: УМВД по Тамбовской области

Вещество произведено в подпольной нарколаборатории, выявленной сотрудниками Управления наркоконтроля в одном из домов села Троицкий Росляй Токаревского района. По подозрению в ее организации задержано двое мужчин и женщина родом из Свердловской области. В доме изъято более 500 грамм синтетического наркотика и оборудование для его изготовления.

Полицейские выяснили, что несколько месяцев назад задержанные купили старый дом в деревне, сделали пристройку и организовали в ней нарколабораторию. Плоды своих трудов они прятали в соседнем районе.

- Также в ноябре минувшего года на территории Жердевского района задержаны с поличным четверо курьеров - это жители Ростовской области, Ставропольского края и города Санкт-Петербург в возрасте около 30 лет, которые приезжали забирать оптовые партии готового наркотика для дальнейшего распространения на территории других субъектов РФ. У них обнаружено и изъято около двадцати килограммов "N-метилэфедрон", - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время ведутся различные экспертизы, устанавливаются кураторы и организатор преступной деятельности. Семь подозреваемых находятся под стражей.