В Тамбовской области ликвидируют последствия ледяного дождя, прошедшего в регионе рано утром. Для этого на федеральных трассах работают 57 единиц техники. Также ведется обработка проезжей части противогололедным составом, для чего уже использовано 344 тонны материалов.

По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, непогода может вернуться в регион, поэтому дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на трассах. В случае необходимости, для уборки снега и обработки проезжей части подрядные организации готовы задействовать 169 единиц техники.