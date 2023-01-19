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НовостиПроисшествия19 января 2023 9:41

Житель Сосновки сел пьяным за руль и устроил ДТП

Мужчину лишили прав и приговорили к обязательным работам, а машину конфисковали
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу 36-летнего местного жителя. Его признали виновным в управлении автомобилем состоянии опьянения, причем до этого мужчина уже был прежде наказан за отказ от медицинского освидетельствования.

В суде установлено, что мужчина сел за руль пьяным и перевернулся на машине. При этом ранее его уже наказывали за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

- С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Автомобиль, принадлежащий осужденному на праве собственности, конфискован и обращен в собственность государства, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.