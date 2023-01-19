Девочку, получившую асфиксию на картинге в Мичуринске, не должны были допускать до вождения

Прокуратура города Мичуринска контролирует ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено после травмирования девочки на картинге.

Было установлено, что подросток посещала творческое объединение «Основы мотокросса» в учреждении дополнительного образования. Но в день происшествия ее допустили до вождения карта, что предусматривается лишь для тех, кто изучает программы «Картинг» либо «Основы картинга». Девочка же на эти занятия не ходила.

Это свидетельствует о нарушении закона, который требует, чтобы условия обучения были безопасными для детей.

Кроме того, проверка выявила другие несоответствия в работе образовательного учреждения. В частности, спортивный зал не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как пояснили в прокуратуре города Мичуринска, по результатам прокурорской проверки в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, руководителю образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании.

Напомним, что 13-летняя девочка чуть не задохнулась после того, как ее шарф попал в механизм карта во время движения. Школьницу госпитализировали в больницу с механической асфиксией.