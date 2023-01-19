На трассе в Тамбовской области столкнулись два грузовика

В ДТП получил травмы один из водителей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух большегрузов произошла 18 января в 16 часов 5 минут на 170 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» на территории Знаменского района. 38-летний мужчина, управляя автомобилем «ДАФ» в составе полуприцепа «WIELTON NW-3» допустил занос полуприцепа на встречную полосу, где он столкнулся с «КАМАЗ 45144» в составе прицепа «НЕФАЗ». За рулем этого грузовика был 50-летний водитель.

- В результате аварии водителя автомобиля «КАМАЗ» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.