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НовостиПроисшествия19 января 2023 9:01

На трассе в Тамбовской области столкнулись два грузовика

Авария произошла в Знаменском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП получил травмы один из водителей

В ДТП получил травмы один из водителей

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух большегрузов произошла 18 января в 16 часов 5 минут на 170 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» на территории Знаменского района. 38-летний мужчина, управляя автомобилем «ДАФ» в составе полуприцепа «WIELTON NW-3» допустил занос полуприцепа на встречную полосу, где он столкнулся с «КАМАЗ 45144» в составе прицепа «НЕФАЗ». За рулем этого грузовика был 50-летний водитель.

- В результате аварии водителя автомобиля «КАМАЗ» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.