В Мордовском районе пьяный водитель попытался откупиться от сотрудника ДПС

В полицию поступила информация о попытке дать взятку. Сотрудник ДПС патрулировал участок в селе Шульгино Мордовского района и остановил 36-летнего мужчину. Как выяснилось, местный житель сел за руль пьяным.

Сотрудник полиции для оформления протокола пригласил нарушителя к себе в машину. При этом тот попытался дать полицейскому взятку в сумме 17200 рублей.

Попытка была пресечена, мужчину задержали и доставили в полицию. Денежные купюры были изъяты и приобщены к материалам проверки. Момент правонарушения попал на видеорегистратор.

- В дальнейшем водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Санкция статьи 291 УК РФ «Дача взятки» предусматривает штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.