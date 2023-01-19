В Тамбовской области 29 детей-сирот получили жилье

В межрайонном отделении судебных приставов УФССП России по Тамбовской области находилось 29 исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам.

Сотрудник ведомства установил срок для добровольного исполнения требований, но жилые помещения взыскателям так и не были выделены.

Тогда судебный пристав вынес постановления о взыскании с должника исполнительского сбора и назначил штраф по каждому исполнительному производству.

- После применения мер принудительного исполнения с 13 взыскателями за день до Нового года были заключены договоры найма жилого помещения. Еще 16 взыскателей подписали документы и получили ключи от благоустроенных квартир сразу же после окончания зимних праздников, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.