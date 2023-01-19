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НовостиОбщество19 января 2023 7:55

Тамбовская область получит больше миллиарда рублей на ремонт коммунальной инфраструктуры

Работы проведут в 2023-2027 годах
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Тамбовская область вошла в число первых шестнадцати российских регионов, где будет запущена масштабная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2023-2027 годах.

Реализация программы пройдет в два этапа. На мероприятия первого этапа направят более 1 млрд рублей. В 2023-2024 годах в Тамбовской области проведут капитальный ремонт и реконструкцию 148 км сетей в Котовске, Рассказове, Мичуринске, Моршанске, Тамбове, Уварове, Сампурском и Мичуринском районах.

- В этих муниципалитетах намечены 43 мероприятия в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.