Тамбовская область получит больше миллиарда рублей на ремонт коммунальной инфраструктуры

Тамбовская область вошла в число первых шестнадцати российских регионов, где будет запущена масштабная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2023-2027 годах.

Реализация программы пройдет в два этапа. На мероприятия первого этапа направят более 1 млрд рублей. В 2023-2024 годах в Тамбовской области проведут капитальный ремонт и реконструкцию 148 км сетей в Котовске, Рассказове, Мичуринске, Моршанске, Тамбове, Уварове, Сампурском и Мичуринском районах.

- В этих муниципалитетах намечены 43 мероприятия в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.