У тамбовчанина с нарушениями психики через суд забрали права

Прокуратура города Мичуринска провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и обнаружила нарушения. Выяснилось, что житель города имеет водительское удостоверение категории «В» сроком действия до 7 марта 2030 гола, но при этом в отношении него проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которой установлено наличие диагнозов, относящихся к психическим расстройствам поведения, связанным с употреблением психотропных веществ.

Такое заболевание относится к противопоказаниям для управления транспортными средствами. В связи с чем, наличие водительского удостоверения является нарушением Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан, причинения имущественного ущерба в случае управления данным гражданином транспортным средством.

- В целях защиты прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены судом.