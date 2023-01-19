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НовостиОбщество19 января 2023 6:39

В Тамбовской области отремонтированную дорогу приняли с дефектами

Прокуратура через суд потребовала устранить нарушения
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровская межрайонная прокуратура по заданию прокуратуры области проверила соблюдение законодательства при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом были выявлены нарушения.

Установлено, что в 2021 году был заключен государственный контракт на ремонт дороги «Каспий» - Моисеево - Алабушка - «Тамбов-Пенза» - Рассказово – Уварово - Мучкапский». Согласно акту приемочной комиссии ремонт выполнен своевременно, работы соответствуют проекту.

Однако при проверке обнаружены дефекты обочины, сдвиги и просадки дорожного покрытия. При этом ответственные лица не приняли мер и не потребовали, чтобы подрядчик устранил недостатки по гарантии.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием возложить на ТОГКУ «Тамбовавтодор» обязанность организовать приведение дороги в нормативное состояние.

- По результатам рассмотрения требования прокуратуры признаны обоснованными и удовлетворены судом в полном объеме, - отмечают в Уваровской межрайонной прокуратуре.