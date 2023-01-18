Тамбовские «волки» одержали первую домашнюю победу в 2023 году

19 января «Тамбов» сыграет на своем льду с питерским «Динамо» (восьмое место, 52 очка). Начало встречи в 18:30. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 17 января, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» принимал на своем льду питерский «СКА-Неву». К исходу 22-й минуты хозяева вели с перевесом в две шайбы – дубль оформил Игорь Швырев. Казалось, все ясно. Но за 170 секунд до окончания третьего периода на табло высвечивались две двойки. Увы, овертайма не удалось избежать, но, к счастью, тамбовчане склонили чашу весов в свою пользу. На 63-й минуте Данила Попов поставил «точку» - 3:2 в пользу «волков». А ассистировал ему лучший игрок матча Швырев.

После этой победы тамбовчане идут девятыми с 51 очком. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (66 баллов), новокузнецкий «Металлург» (58) и пензенский «Дизель» (56). Теперь завтра, 19 января, «Тамбов» сыграет на своем льду с питерским «Динамо» (восьмое место, 52 очка). Начало встречи в 18:30.