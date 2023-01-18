В Моршанском районе загорелся магазин «Светофор»

18 января в поселке Пригородный Моршанского района около 4 часов утра загорелся магазин «Светофор». Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о пожаре поступило в 4 часа 14 минут. В торговой точке также сработала сигнализация и на вызов отправился патруль росгвардейцев, до приезда спасателей они оцепили опасный периметр. К 4 часам 23 минутам подразделения пожарно-спасательной части прибыли на место пожара.

- Открытым пламенем горела котельная внутри магазина, в торговой точке было задымление, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области. - В 4 часа 35 минут пожар был ликвидирован на площади 6 квадратных метров. В магазине пострадало оборудование и продукция в результате воздействия высоких температур. В 5 часов ликвидировано открытое горение. В происшествии никто не пострадал.