Тамбовчанка перевела себе на счет деньги знакомого и потратила их на спиртное

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции Тамбовского района раскрыли совершенную ранее кражу. В поселке Совхоза Селезневский у 34-летнего мужчины с карты пропали деньги. Он сразу же обратился в полицию.

Как выяснилось, телефоном потерпевшего воспользовалась его 31-летняя знакомая. Через мобильный банк она перевела себе на счет 3000 рублей. Женщина сняла украденные деньги с карты и спустила их на спиртное в местном магазине.

- Злоумышленницу нашли, от нее получены признательные показания. В торговой точке полицейские изъяли запись видеонаблюдения, на которой был запечатлен момент покупки товара. Ранее данная гражданка уже имела проблемы с законом, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Задержанной предстоит возместить знакомому материальный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ.