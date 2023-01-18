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НовостиОбщество18 января 2023 13:49

Роспотребнадзор не рекомендует тамбовчанам купаться в проруби в Периксе

Пробы воды из Цны, взятые в этом месте, не соответствуют требованиям
Марина МАКОВЛЕВА

Роспотребнадзор по Тамбовской области провел исследования проб воды из открытых водоемов в местах устройства крещенских купелей. При этом выяснилось, что проба воды из Цны в деревне Перикса, где находится одна из купелей, не соответствует требованиям. Это подтверждает экспертное заключение регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

- Запрета на купание в этом месте нет, однако Роспотребнадзор не рекомендует жителям совершать погружение в купель в этом месте, - пояснили в администрации города Тамбова.

Что касается мест купания в районе пляжа «Эльдорадо», селах Бокино и Тригуляй, то по результатам исследований вода там соответствует требованиям санитарного законодательства.