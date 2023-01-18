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НовостиПроисшествия18 января 2023 13:32

В Котовске в суд передали уголовное дело по факту хищения денег на строительстве местного парка культуры

Двух фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Котовский городской суд Тамбовской области поступило уголовное дело в отношении двух лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. Согласно обвинительному заключению подсудимые, выполняя муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Создание комфортной городской среды на территории парка культуры и отдыха города Котовска Тамбовской области», используя свое служебное положение, похитили бюджетные денежные средства, принадлежащие администрации города Котовска Тамбовской области в особо крупном размере.

- Судебное заседание назначено на 26 января, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.