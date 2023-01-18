В Тамбове на Ипподромном проезде столкнулись две иномарки

Госпитализация мужчинам не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали водители двух иномарок, произошла 17 января в 22 часа 31 минуту в районе дома №24 Ипподромного проезда Тамбова. 32-летний мужчина, управляя автомобилем «RЕNАULТ SR» поворачивал налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «KIA RIO» под управлением 51-летнего мужчины.

- После аварии водителей на месте ДТП осмотрел фельдшер скрой медицинской помощи, госпитализировать мужчин не стали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.