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НовостиПроисшествия18 января 2023 12:19

В Тамбовской области столкнулись фура и КамАЗ

В аварии получил травмы один из водителей большегрузов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Один из водителей в нарушение правил выехал на встречную полосу

Один из водителей в нарушение правил выехал на встречную полосу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух большегрузов произошла 17 января в 11 часов 20 минут на территории Знаменского района. 55-летний водитель автомобиля «КамАЗ5320» в составе прицепа «ГКБ 8350», выехал на встречную полосу, там, где это запрещено и столкнулся с грузовым «Мерседес TR55ACD421» в составе полуприцепа «ШМИТЦ» под управлением 57-летнего мужчины. После удара КамАЗ выехал с дороги и опрокинулся.

- В результате аварии водителя КамАза на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.