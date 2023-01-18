В Тамбовской области столкнулись фура и КамАЗ

Один из водителей в нарушение правил выехал на встречную полосу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух большегрузов произошла 17 января в 11 часов 20 минут на территории Знаменского района. 55-летний водитель автомобиля «КамАЗ5320» в составе прицепа «ГКБ 8350», выехал на встречную полосу, там, где это запрещено и столкнулся с грузовым «Мерседес TR55ACD421» в составе полуприцепа «ШМИТЦ» под управлением 57-летнего мужчины. После удара КамАЗ выехал с дороги и опрокинулся.

- В результате аварии водителя КамАза на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.