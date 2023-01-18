В Мичуринске уборку и вывоз снега ведут 12 единиц техники

Уборка снега позволяет расширить проезжую часть

В Мичуринске коммунальные службы ведут уборку и вывоз снега с улиц, обрабатывают песко-соляной смесью опасные участки и территории возле социально значимых объектов. В смену используется до 12 единиц специализированной техники.

Работы в городе ведутся круглосуточно

Ночью ведется посыпка реагентами маршрутов движения общественного транспорта, спусков, подъемов, перекрестков. За двое суток израсходовано больше 120 тонн песко-соляной смеси

Очищена ливневая канализация на улице Украинская. Тракторами расчищены центральные улицы Мичуринска и микрорайонов, поперечные улицы от Красной до Красноармейской-квартала от Марата до Герасимова, Роща, Январская, Колокольная, Мельничная, Мичурина.

Автогрейдером расширены дороги на Липецком шоссе, площади Славы и улицах Лаврова, Красная, Мира, Клубная, Интернациональная, Марата, подъезд к школе №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина».

- По вопросам, связанным с уборкой снега, мичуринцы могут позвонить по телефону диспетчерской службы Спецавтохозяйства: 5-12-00, - сообщают в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска