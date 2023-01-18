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НовостиПроисшествия18 января 2023 10:58

Дома у жителя Моршанска обнаружили почти 5 тысяч пачек контрафактных сигарет

Продукция направлена на экспертизу
Марина МАКОВЛЕВА
Полицейские изъяли 98 литров контрафактного алкоголя

Полицейские изъяли 98 литров контрафактного алкоголя

Фото: УМВД по Тамбовской области

Моршанские полицейские получили оперативную информацию о том, что дома у подозреваемого в экономическом преступлении хранятся сигареты и алкоголь с признаками контрафакта.

От результатов экспертизы зависит, какое наказание грозит подозреваемому

От результатов экспертизы зависит, какое наказание грозит подозреваемому

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники полиции обыскали дом мужчины и нашли 4990 тысяч пачек сигарет, а также 98 литров алкогольной продукции различного наименования с признаками контрафакта. На изъятой продукции не было маркировки. Сопроводительные документы также отсутствовали.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, по результатам экспертизы станет ясно, будет ли 37-летний житель Моршанска привлечен к ответственности.