Дома у жителя Моршанска обнаружили почти 5 тысяч пачек контрафактных сигарет

Полицейские изъяли 98 литров контрафактного алкоголя Фото: УМВД по Тамбовской области

Моршанские полицейские получили оперативную информацию о том, что дома у подозреваемого в экономическом преступлении хранятся сигареты и алкоголь с признаками контрафакта.

От результатов экспертизы зависит, какое наказание грозит подозреваемому Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники полиции обыскали дом мужчины и нашли 4990 тысяч пачек сигарет, а также 98 литров алкогольной продукции различного наименования с признаками контрафакта. На изъятой продукции не было маркировки. Сопроводительные документы также отсутствовали.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, по результатам экспертизы станет ясно, будет ли 37-летний житель Моршанска привлечен к ответственности.