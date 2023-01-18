Дома у жителя Моршанска обнаружили почти 5 тысяч пачек контрафактных сигарет

Полицейские изъяли 98 литров контрафактного алкоголя
Фото: УМВД по Тамбовской области
Моршанские полицейские получили оперативную информацию о том, что дома у подозреваемого в экономическом преступлении хранятся сигареты и алкоголь с признаками контрафакта.
От результатов экспертизы зависит, какое наказание грозит подозреваемому
Фото: УМВД по Тамбовской области
Сотрудники полиции обыскали дом мужчины и нашли 4990 тысяч пачек сигарет, а также 98 литров алкогольной продукции различного наименования с признаками контрафакта. На изъятой продукции не было маркировки. Сопроводительные документы также отсутствовали.
Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, по результатам экспертизы станет ясно, будет ли 37-летний житель Моршанска привлечен к ответственности.