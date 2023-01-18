В Тамбовской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ

В Тамбовской области за неделю в полтора раза возросло число заболевших гриппом и ОРВИ. С признаками заболевания к врачам обратилось 5937 человек. Чуть меньше половины из них дети. За этот период выявлено 12 случаев гриппа, их них 8 случаев у детей.

Самый высокий уровень заболеваемости отмечается в Тамбове, Котовске, Моршанске, Рассказове.

- С начала ноября среди жителей области выявлен 491 случай гриппа. На долю гриппа типа А(H1N1) свиной пришлось 93%, гриппа типа А(H3N2) – 3,5%, гриппа типа В – 3,5%, - рассказали в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.