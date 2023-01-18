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НовостиОбщество18 января 2023 10:01

В Мичуринске готовятся весеннему паводку

В планах приступить к очистке ливневок на затапливаемых улицах
Марина МАКОВЛЕВА

В администрации Мичуринска готовятся к пропуску весеннего паводка. Сотрудники коммунальных служб очищают городские улицы от снега - всего за зимние месяцы вывезено более 4700 кубометров.

В скором времени будут сформированы бригады для очистки ливневых канализациий, водоотводов на улицах, подверженных подтоплению.

- Для более оперативного реагирования запланировано проведение встреч с председателями уличных комитетов и горожанами, проживающими на улицах возможного подтопления, - рассказали в администрации города Мичуринска.