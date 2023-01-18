В Тамбове на Астраханской произошла авария на канализационном коллекторе

Специалистам пришлось откачивать воду и промывать забитый мусором коллектор

В Тамбове на улице Астраханской возле школы № 30 произошел провал на канализационном коллекторе. Его диаметр достигает 60 см. В результате подвалы близлежащих домов оказались затоплены.

Для перекачки сточных вод была установлена станция мощностью 60 кубометров в час. Многие работы пришлось выполнять вручную – на месте повреждения проходит много коммуникаций, а сам котлован был заполнен водой.

Позже, когда аварийная бригада готовилась к монтажу колодца, рядом с проезжей частью, у ж/д путей, был обнаружен еще один провал. Чтобы снизить уровень воды, на месте была установлена более мощная перекачивающая станция (450 кубометров в час).

Сейчас специалисты проводят гидродинамическую промывку заиленного и забитого мусором коллектора.

По словам главного управляющего директора ООО «РКС-Тамбов» Ксении Абалиной, в ближайшее время аварийная бригада приступит к восстановительным работам. Будет смонтирован новый колодец и заменена поврежденная труба. После чего начнутся работы по замене поврежденного участка трубопровода протяженностью 42 метра диаметром 600 мм.

Фото "РКС-Тамбов"