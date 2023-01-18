Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 8:40

В Никифоровском районе поступают жалобы на качество воды

Прокуратура вступилась за права жителей Дмитриевского поссовета
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Никифоровского района по жалобе местных жителей проверила соблюдение законодательства о водоснабжении.

Установлено, что на улице Победы в Дмитриевском поссовете водопровод находится в аварийном состоянии. Из-за этого на сетях часто случаются порывы, вода поступает с примесью ржавчины, что является нарушением прав жителей.

Чтобы исправить ситуацию, прокуратура направила иск в суд с требованием обязать администрацию поссовета провести капитальный ремонт водопровода.

- Требования прокурора судом признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, - рассказали в прокуратуре Никифоровского района.