На Крещение транспорт в Тамбове будет ходить до часа ночи

Сегодня ночью на тамбовском пляже «Эльдорадо» будут организованы крещенские купания. Чтобы горожане (а в купаниях ежегодно участвует около 1,5 тысяч человек) могли без проблем добраться домой, было принято решение организовать дополнительное движение общественного транспорта в ночь с 18 на 19 января.

- На линию выйдут автобусы № 1 «Динамо – Агапкина – Динамо», № 8 «Динамо – Чичерина – Динамо», № 50 «МЖК – Чичерина – МЖК», № 55 «МЖК – Чичерина – МЖК». По первому маршруту будут курсировать две единицы транспорта, по остальным - по одной, - сообщают в администрации города Тамбова.

«Единичка» отправляется с остановки «Динамо» в 23.00, 23.50 и в 00.40. Автобус № 50 отправляется в 23.10 и 00.25, «восьмерка» - в 23.14 и 00.05. Наконец, автобус № 55 отходит в 23.35 и в 01.00.