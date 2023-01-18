Житель Котовска отомстил приятелю за старые обиды и пытался вынести его тело в ковре

Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого.

Прошлой осенью в квартире дома по улице Октябрьской в Котовске обнаружено тело 59-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. Следствие установило, что погибший выпивал вместе с обвиняемым в квартире общего знакомого.

Обвиняемый давно таил на потерпевшего злобу за то, что тот как-то напал на него с ножом. Теперь он решил «разобраться» с мужчиной и несколько раз ударил его ножом в грудь и шею.

- От полученных ранений потерпевший сразу скончался. С целью сокрытия преступления, злоумышленник завернул тело в ковер и хотел оставить его около соседнего дома, но в этот момент был застигнут сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как отметили в прокуратуре города Котовска, уголовное дело будет направлено в городской суд для рассмотрения по существу.