Тамбовчанин лишился иномарки из-за невыплаченных алиментов

В отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам на исполнении находится документ о взыскании алиментов с отца несовершеннолетнего мальчика.

Суд обязал 43-летнего мужчину выплачивать на содержание ребенка 1,096 от величины прожиточного минимума, установленного в Тамбовской области. Однако отец не выполнял свои родительские обязанности и задолжал 169 тысяч рублей.

Судебный пристав ограничил должника в праве на управление машиной, но это не помогло - мужчина задолженность не оплатил. Тогда он сам и принадлежащая ему иномарка были объявлены в розыск.

Автомобиль удалось обнаружить в Тамбове. По поручению коллег сотрудники Октябрьского отделения судебных приставов арестовали машину без участия должника и отправили ее на спецстоянку.

- После оценки движимого имущества автотранспортное средство будет передано на принудительную реализацию, а вырученные денежные средства направлены в счет погашения задолженности по алиментам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.