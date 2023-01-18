70 сотрудников службы судебных приставов скрывали свои доходы и недвижимость

Прокуратура Тамбовской области проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности службы судебных приставов.

Проверка показала, что некоторые государственные служащие представили неполные и недостоверные сведения о себе. Они скрывали полученные доходы, банковские счета, а также недвижимость, находящуюся в собственности.

- По выявленным нарушениям прокуратура внесла представление руководителю регионального ФССП России. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, 70 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, - отмечают в прокуратуре Тамбовской области.