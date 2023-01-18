Присоединенные к Тамбову населенные пункты обеспечат общественным транспортом

В городе планируют улучшить транспортное сообщение между Тамбовом, Строителем и Бокино. С 1 января вступил в силу закон области о преобразовании населенных пунктов, а уже через месяц начнет меняться схема пассажирских перевозок.

С 1 февраля городской маршрут №8 будет следовать от улицы Чичерина до бывшего сельсовета в Бокино (ранее его конечной остановкой было «Динамо»).

Автобус будет проходить по Дорожному переулку с тремя остановками возле многоэтажек Южного микрорайона Строителя и новостроек Бокино, по сути охватывая три жилых квартала. В ближайшие дни здесь установят необходимые остановочные павильоны, организуют освещение.

На первом этапе дополнительно пустят 11 автобусов. Если этого окажется недостаточно, то будет дополнительно пересматриваться работа других маршрутов, включая №23, который сейчас останавливается на третьем пятаке. Кроме того, на особый контроль возьмут соблюдение расписания автобусами, которые следуют по маршрутам № 143к, 143б.

- Ещё одна важная задача - улучшение транспортного сообщения внутри города в вечернее время. Эта проблема также многолетняя, особенно актуальна для микрорайонов, удалённых от центра Тамбова. До 15 февраля поручено завершить проработку вариантов использования в вечернее время автобусов малой вместимости на маршрутах, в которых есть потребность у горожан, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.