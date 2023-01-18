В Тамбовской области расширена госпрограмма скрининга новорожденных

Новый скрининг позволяет выявить 36 заболеваний
С 1 января в России увеличился список врожденных и наследственных заболеваний, на которые тестируется новорожденный. Теперь малышей проверяют на 36 болезней вместо 5-ти.
Обследование позволяет выявить нарушения обмена веществ, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, спинальную мышечную атрофию, первичные иммунодефициты.
При подозрении на какое-либо заболевание проводится подтверждающая диагностика, которая включает более сложные лабораторные тесты. Их проводят в Медико-генетическом научном центре им. академика Н.П. Бочкова в Москве. Обычно на это уходит 10 дней.
- Для реализации госпрограммы закуплено специализированное оборудование, организована работа медцентров для проведения диагностики и оказания медицинской помощи. Обследование организовано во всех родильных домах, перинатальных центрах. В настоящее время в Тамбовской области проведено обследование 196 новорожденным, - сообщают в министерстве здравоохранения Тамбовской области.
Фото министерства здравоохранения Тамбовской области