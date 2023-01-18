В Тамбовской области расширена госпрограмма скрининга новорожденных

Новый скрининг позволяет выявить 36 заболеваний

С 1 января в России увеличился список врожденных и наследственных заболеваний, на которые тестируется новорожденный. Теперь малышей проверяют на 36 болезней вместо 5-ти.

Обследование позволяет выявить нарушения обмена веществ, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, спинальную мышечную атрофию, первичные иммунодефициты.

При подозрении на какое-либо заболевание проводится подтверждающая диагностика, которая включает более сложные лабораторные тесты. Их проводят в Медико-генетическом научном центре им. академика Н.П. Бочкова в Москве. Обычно на это уходит 10 дней.

- Для реализации госпрограммы закуплено специализированное оборудование, организована работа медцентров для проведения диагностики и оказания медицинской помощи. Обследование организовано во всех родильных домах, перинатальных центрах. В настоящее время в Тамбовской области проведено обследование 196 новорожденным, - сообщают в министерстве здравоохранения Тамбовской области.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области