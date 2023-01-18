Житель Бондарского района, ставший виновником смертельного ДТП, получил реальный срок

Представитель прокуратуры Бондарского района поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу жителя Гавриловского района. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Следствие установило, что 36-летний мужчина двигался на рабочем грузовике по ремонтируемому мосту через реку Малый Ломовис в Бондарском районе. Не справившись с управлением, он съехал с дороги, и его машина упала с моста. Грузовик придавил двоих рабочих, находившихся под мостом. Один из них скончался на месте, а второго доставили в больницу с повреждениями средней тяжести.

Потерпевшими по делу были признаны супруга, родители и два брата погибшего. В их пользу суд взыскал с организации, в которой работал виновник ДТП, компенсацию морального вреда в размере более 3 млн рублей.

- Также, с учетом мнения государственного обвинителя, суд признал нарушителя виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на срок 2 года, - рассказали в прокуратуре Бондарского района.