В Тамбове накануне наступления нового года мужчина расправился с сожительницей

В Тамбове накануне нового года, 31 декабря, в комнате общежития, расположенного на улице Никифоровской, обнаружили тело 33-летней женщины. Как установили эксперты, причиной ее смерти стала сочетанная травма тела и разрыв внутренних органов. По этому факту в СО по Октябрьскому району города Тамбова СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвинение в совершении этого преступления предъявили 32-летнему сожителю погибшей. Ребенка, которого воспитывали гражданские супруги, взяли на попечение родственники.

По версии следствия, накануне на фоне ревности и непристойного, по мнению обвиняемого, поведения сожительницы между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина подверг ее избиению. Утром следующего дня, он обнаружил ее мертвой.

- В настоящее время по ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном, за совершение преступлений против собственности. Расследование уголовного дела продолжается.