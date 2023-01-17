В Тамбове во время крещенских купаний введут ограничения движения

Чтобы обеспечить безопасность тамбовчан во время крещенских купаний в Тамбове вводятся ограничение движения транспорта.

Так, с 7 часов 18 января и до окончания мероприятия 19 января будет запрещена остановка автомобилей (кроме транспорта, обслуживающего мероприятия, и спецтехники) по улице Набережной, на участке от улицы Пионерской до улицы Гоголя.

Также с 16 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января запрещается движение транспортных средств (кроме транспорта, обслуживающего мероприятия, и спецтехники) по улице Набережной, на участке от улицы Гоголя до улицы Тельмана.

Кроме того, постановлением администрации вводится одностороннее движение транспорта с 19 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января:

- по улицам Гоголя, Тельмана по направлению от улицы Советской до улицы Набережной;

- по улицам Пионерской и 60 лет Октября по направлению от улицы Набережной до улицы Советской;

- по улице Лесная Дубрава по направлению от въезда на 6 км с автодороги «Южный обход г. Тамбова» в поселок Тригуляй городского округа – город Тамбов до выезда на 7 км автодороги «Южный обход г. Тамбова».

- по улице Набережной деревни Перикса городского округа – город Тамбов по направлению от дома №43 по улице Центральной вдоль дома №49 по улице Набережной до дома №10 по улице Центральной.