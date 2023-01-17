В мэрии Тамбова назначили председателя комитета финансов

Владимир Шлыков Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В администрации города Тамбова назначили председателя комитета финансов. Им стал Владимир Шлыков, до этого занимавший пост заместителя председателя Контрольно-счетной палаты областного центра.

- Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тамбова Максим Косенков, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Шлыков Владимир Викторович родился в 1981 году. Имеет два высших образования по специальностям «Менеджмент» и «Юриспруденция».

Начал трудовую деятельность в 2003 с должности бухгалтера в ОАО «Тамбовгазстрой», затем работал в управлении финансов мэрии города Тамбова. С 2004 по 2006 проходил службу в органах внутренних дел Тамбовской области. С 2006 по 2011 работал в Тамбовской городской Думе, а затем в Контрольно-счетной палате города Тамбова.