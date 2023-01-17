В Инжавинском районе пенсионерку переселили из аварийного дома в холодную квартиру с протекающей крышей

В сельсовете уверяют, что в квартире произведен ремонт

В Тамбовской области следователи начали процессуальную проверку по информации, появившейся в местных СМИ. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

83-летняя жительница Инжавинского района пожаловалась на холод и протекающую крышу в квартире, которую ей предоставили местные власти взамен аварийного дома. В сельсовете уверяют, что в доме недавно сделан ремонт, в чем пожилая женщина сомневается.

Руководитель СУ СКР по Тамбовской области поручил руководителю Уваровского межрайонного следственного отдела организовать процессуальную проверку и дать правовую оценку действиям должностных лиц, а также принять меры для разрешения жилищной проблемы пенсионерки.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области