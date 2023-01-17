В Никифоровском районе «скорая помощь» отказалась ехать к 3-летнему ребенку

Прокуратура Никифоровского района проверила информацию, размещенную в средствах массовой информации, об отказе выезда «скорой помощи» к 3-летнему ребенку.

Проверка выявила нарушения законодательства о здравоохранении. Установлено, что в приемный покой «скорой помощи» поступил вызов, но бригада не выехала, чтобы оказать помощь ребенку.

Когда мать обратилась к фельдшеру в местный ФАП, тот проконсультировал женщину по телефону, но к семье по месту жительства не приходил.

- Кроме того, отмечены нарушения в работе отделения скорой медицинской помощи, связанные с приемом и обслуживанием вызовов граждан, в части соблюдения нормативного времени прибытия бригады скорой помощи к месту нахождения пациентов. По данным фактам в адрес главного врача медицинского учреждения прокуратура внесла представление, - сообщают в прокуратуре Никифоровского района.

Описанными событиями заинтересовались следователи.

- Правовая оценка изложенным доводам сторон будет дана в рамках процессуальной проверки, проведение которой поручено следователям Мичуринского межрайонного следственного отдела. В настоящее время следователи запросили и изучают необходимую документацию, опрашивают медицинских работников. Для дачи объяснений в следственный орган вызвана и мама ребенка, которому понадобилась помощь, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Тамбовской области Елена Кярсна.

Напомним, 10 января жительница деревни Гомзяки Никифоровского района вызвала «скорую» для своего 3-летнего сына. Однако медсестра Никифоровской ЦРБ пояснила, что бригада в подобных случаях не выезжает, и посоветовала обратиться к местному фельдшеру. Медработник в свою очередь, сообщила, что ребнку необходима консультация врача и настояла на вызове «скорой». К тому же ФАП в то время уже был закрыт - он работает до полудня.