Тамбовчанин получил срок за кражу 600 литров дизельного топлива

Тамбовский районный суд приговорил ранее судимого жителя Притамбовья к 2 годам тюрьмы за кражу.

Как установил суд, подсудимый взломал замок на двери ангара и похитил 600 литров дизельного топлива. Канистры для этого он принес с собой. Добычу мужчина погрузил в свой автомобиль и скрылся. Топливом он распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением и признал вину. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

- Подсудимому назначено наказание, с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 год 3 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщают в Тамбовском районном суде.