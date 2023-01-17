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НовостиПроисшествия17 января 2023 12:00

Тамбовчанин получил срок за кражу 600 литров дизельного топлива

Мужчина проведет в колонии более 2 лет
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовский районный суд приговорил ранее судимого жителя Притамбовья к 2 годам тюрьмы за кражу.

Как установил суд, подсудимый взломал замок на двери ангара и похитил 600 литров дизельного топлива. Канистры для этого он принес с собой. Добычу мужчина погрузил в свой автомобиль и скрылся. Топливом он распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением и признал вину. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

- Подсудимому назначено наказание, с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 год 3 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщают в Тамбовском районном суде.