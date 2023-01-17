Суд обязал администрацию Тамбова отремонтировать жилье маневренного фонда

Тамбовский областной суд оставил без изменения решение районного суда о возложении обязанности по ремонту жилого помещения маневренного фонда.

Прокуратура Ленинского района города Тамбова выявила факты бездействия местной администрации, не отремонтировавшей своевременно жилье из маневренного фонда.

Прокуратура обратилась в суд, требуя признать бездействие администрации незаконным. Районный суд удовлетворил иск, обязав городские власти отремонтировать жилое помещение.

Наконец, по информации Тамбовского областного суда, суд апелляционной инстанции, изучив материалы административного дела, доводы лиц, участвующих в деле, пришел к выводу о законности такого решения.