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НовостиОбщество17 января 2023 10:59

В Моршанске сирота больше 10 лет не мог получить жилье

Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура города Моршанска провела проверку соблюдения жилищных прав местного жителя по его обращению.

Заявитель остался без попечения родителей, будучи несовершеннолетним. Собственного жилья у сироты не было, поэтому с 2011 года его включили в список нуждающихся в обеспечении жилым помещением. Но с тех пор жилье ему так и не предоставили.

Прокурор обратился в суд с требованием обеспечить обратившегося благоустроенным жильем. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

- После вмешательства прокуратуры жилищные права сироты восстановлены, в канун нового года молодому человеку предоставлена благоустроенная квартира, - сообщают в прокуратуре города Моршанска.