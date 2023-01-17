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НовостиОбщество17 января 2023 10:43

Администрация Тамбова просит горожан дождаться готовности катков

Для того, чтобы все слои льда застыли, потребуется некоторое время
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове приступили к заливке катков на хоккейных коробках во дворах. Пока они готовы только на 70 процентов и не подходят для полноценного катания.

Запрещающие таблички возмущают горожан, однако подождать все-таки стоит. Если выйти на лед, пока он не успел схватиться, слои деформируются, что усложняет последующую заливку и ухудшает качество ледового покрытия.

- Сейчас специалистам вручную необходимо пролить не менее 10 слоев на площадках, затем выровнять покрытие техникой. После этого можно будет спокойно выходить на лед, чтобы покататься на коньках или погонять шайбу с друзьями, - рассказали в администрации города Тамбова.