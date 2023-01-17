1 февраля в Тамбове завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ. К экзамену допускаются все выпускники 11 классов, студенты учреждений средне-профессионального образования, выпускники прошлых лет, решившие набрать большее количество баллов. Также сдать экзамен могут все желающие, имеющие документы об образовании даже советского образца.

Выпускники подают заявление на участие в ЕГЭ в своих школах. Все остальные тамбовчане могут подать заявление в комитет образования по адресу: ул. Мичуринская, 149, каб.28 или в «Центр экспертизы образовательной деятельности» по адресу: ул. Лаврова, 9 до 1 февраля.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и документ о среднем общем образовании (для выпускников прошлых лет) или справку об обучении (для студентов учреждений средне-профессионального образования).

- В заявлении на участие в ЕГЭ нужно перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. Для выпускников текущего года два экзамена, русский язык и математика, являются обязательными. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании, - поясняют в администрации города Тамбова.