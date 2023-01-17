В крещенскую ночь в Мичуринске будут работать автобусы

В ночь с 18 на 19 января православные жители Мичуринска отметят праздник Крещения. Для удобства жителей и гостей наукограда до парка-набережной, где организуют купель, пустят общественный транспорт.

С 22 часов до 1 часа 30 минут с интервалом движения 20 минут будут работать 3 автобуса по следующей схеме: «Агробиостанция» (мкр.Донское) – Площадь Славы – Липецкое шоссе - ул.Лермонтова - ул.Кирсановская - ул.Лаврова - Рынок - ул.Полтавская - «Агробиостанция» (мкр.Донское).

- Найти соответствующий автобус легко, каждый будет оснащен указателем «Крещенский маршрут», - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - Начнется движение в 22 часа от «Агробиостанции».