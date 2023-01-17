Тамбовские хоккеисты дважды победили в Сибири

Сегодня "волки" сразятся на своем льду со "СКА-Невой". Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» одержал поочередные победы в Красноярске и Ангарске. В матче с «Соколом» «волки» «горели» 1:3, но победили 4:3. По разу отмелись точными бросками Никита Куракин (1:0, 4-я), Руслан Новрузов (2:3, 50-я), Денис Ляпустин (3:3, 53-я) и Павел Чернов (4:3, 57-я). Против «Ермака» тамовчане сыграли куда спокойнее, хотя концовка получилась нервозной. По голу в свой актив записали Антон Лазарев (1:0, 5-я) и Александр Тимирев (2:0, 55-я). Итог – 2:1 в пользу «Тамбова».

После победы в Ангарске тамбовчане идут 11-ми с 49 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (66 баллов), новокузнецкий «Металлург» (58) и пензенский «Дизель» (56). Теперь сегодня, 17 января, «Тамбов» сыграет на своем льду с питерской «СКА-Невой» (14 место, 40 очков). Начало встречи в 18:30.