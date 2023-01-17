Тамбовчанка за рулем Hyundai Solaris протаранила бордюр и светофор, пытаясь избежать столкновения с другой машиной

В ДТП получила травмы 25-летняя девушка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух иномарок произошла 16 января в 0 часов 35 минут в районе дома №70 по улице Советская города Тамбова. 41-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Getz, разворачивалась на регулируемом перекрестке и создала помеху Hyundai Solaris, за рулем которого была 31-летняя женщина. Чтобы избежать столкновения, она приняла вправо и врезалась сначала в бордюр, а потом в опору светофора и дорожное ограждение.

- В результате дорожно-транспортного-происшествия водители не пострадали, травмы получила 25-летняя пассажирка Hyundai Solaris, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.