Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 9:43

Тамбовчанка за рулем Hyundai Solaris протаранила бордюр и светофор, пытаясь избежать столкновения с другой машиной

В аварии пострадала пассажирка иномарки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП получила травмы 25-летняя девушка

В ДТП получила травмы 25-летняя девушка

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух иномарок произошла 16 января в 0 часов 35 минут в районе дома №70 по улице Советская города Тамбова. 41-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Getz, разворачивалась на регулируемом перекрестке и создала помеху Hyundai Solaris, за рулем которого была 31-летняя женщина. Чтобы избежать столкновения, она приняла вправо и врезалась сначала в бордюр, а потом в опору светофора и дорожное ограждение.

- В результате дорожно-транспортного-происшествия водители не пострадали, травмы получила 25-летняя пассажирка Hyundai Solaris, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.