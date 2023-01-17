В Сосновке подрядчик затянул ремонт многоквартирных домов

Прокуратура Сосновского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. При этом были выявлены нарушения.

Местная администрация заключила договор подряда на капитальный ремонт двух многоквартирных домов, расположенных в Сосновке. Подрядчик выполнил работы со значительным нарушением срока, что сказалось на комфорте жителей.

- По выявленным нарушениям по постановлению прокуратуры района виновное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Ремонтные работы выполнены, - сообщают в прокуратуре Сосновского района.