На тамбовской трассе иномарка не уступила дорогу КамАЗу

Водитель иномарки не уступил дорогу большегрузу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 16 января в 12 часов 15 минут на 136 километре автодороги «Воронеж-Тамбов». 70-летний водитель «VOLKSWAGEN POLO» разворачиваясь не предоставил преимущество в движении автомобилю «КамАЗ 65117» в составе с прицепом «СЗАП» под управлением 59-летнего мужчины. Большегруз двигался в попутном с иномаркой направлении. После столкновения легковое авто съехало в в левый по ходу движения кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и 63-летняя пассажирка «VOLKSWAGEN POLO», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.