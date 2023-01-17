Житель Мичуринска попал за решетку и лишился машины из-за систематического пьянства за рулем

Прокуратура города Мичуринска поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу 22-летнего местного жителя. Его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, при этом имея судимость за аналогичное преступление.

В суде установлено, что мужчина ехал за рулем автомобиля «ВАЗ 211340», будучи нетрезвым. При этом за несколько месяцев до этого его приговорили к 240 часам обязательных работ и лишили прав на 2 года. А все потому, что молодой человек уже попадался пьяным за рулем.

Как сообщают в прокуратуре города Мичуринска, виновного приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. За руль ему нельзя садиться 3,5 года. Более того, автомобиль осужденного конфискован и обращен в собственность государства.