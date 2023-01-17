Бывшему начальнику тамбовского облздрава Марине Лапочкиной еще на два месяца продлили домашний арест

16 января Тамбовский областной суд оставил без изменения постановление районного суда о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника управления здравоохранения Тамбовской области Марины Лапочкиной. Экс-чиновницу, напомним, обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

- Мера пресечения будет действовать по 13 марта включительно, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.