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НовостиПроисшествия17 января 2023 8:18

Бывшему начальнику тамбовского облздрава Марине Лапочкиной еще на два месяца продлили домашний арест

Мера пресечения будет действовать до 13 марта
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

16 января Тамбовский областной суд оставил без изменения постановление районного суда о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника управления здравоохранения Тамбовской области Марины Лапочкиной. Экс-чиновницу, напомним, обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

- Мера пресечения будет действовать по 13 марта включительно, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.