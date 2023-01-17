Жители Пичаевского района пожаловались в прокуратуру на плохую дорогу

Прокуратура Пичаевского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения по жалобе местных жителей. Как выяснилось, состояние дороги «Моршанск-Пичаево»-Байловка 2-я» - поселок Октябрьский (Пичаевский лесхоз) является неудовлетворительным.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление. Суд удовлетворил иск прокурора, обязав администрацию района организовать капитальный ремонт. Однако администрация сельсовета с судебным решением не согласилась и обжаловала его.

- Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Тамбовского областного суда решение Пичаевского районного суда, вынесенное по иску прокурора, оставлено без изменения, а жалоба администрации Пичаевского сельсовета - без удовлетворения, - отмечают в прокуратуре Пичаевского района.